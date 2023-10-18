ЗСУ прорвали оборону росіян на північ від Кліщіївки та на захід від Вербового: карти боїв ISW

Українські війська просунулися на північ від Кліщіївки в Донецькій області та досягли успіху в напрямку Мелітополя Запорізької області, зокрема на захід від Вербового. Також у ЗСУ зазначають, що інтенсивність російських атак поблизу Авдіївки зменшилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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