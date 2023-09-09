ЗСУ прорвали "лінію Суровікіна" в Запорізькій області, - Генштаб Естонії

Українська армія прорвала так звану "лінію Суровікіна" в Запорізькій області, наразі найзапекліші бої йдуть в районі Вербового та Новопрокопівки.

Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони полковник Ееро Ребо, передає РБК-Україна з посиланням на ERR.

За його словами, російські сили намагаються контратакувати і тим самим відвести українські сили від Запоріжжя у напрямі Лимана та Кремінної.

"Але там росіяни не досягли успіху. Вже кілька місяців українцям вдається тримати під контролем усі спроби прориву", - сказав він.

Ситуація під Бахмутом

Крім цього, з моральної точки зору важливо те, що відбувається в районі Бахмута, де ЗСУ досягли певних територіальних успіхів.

"Вони утримують населені пункти на південь від Бахмута, що, швидше за все, дає їм значну тактичну перевагу, чинить тиск на російські війська, створює необхідність перекидання туди додаткових резервів росіян і тим самим, за великим рахунком, підтримує дії українських сил на Запорізькому напрямку і в наступі", - сказав Ребо.

Удари по російській логістиці

Начальник естонського Генштабу також зазначив, що українські Сили оборони націлюються на військові об'єкти, щоб чинити тиск на логістичну систему Росії.

"Російська сторона намагається зробити приблизно те саме, на додаток до цього сталося кілька терористичних атак. Вони були щоразу, коли українці домагалися будь-яких успіхів", - сказав він.

Також Ребо додав, що для подальшого успіху в прориві російської оборони ЗСУ мають швидко підтягнути додаткові резерви та сили.

Контрнаступ ЗСУ

Вже кілька тижнів триваєж контрнаступ ЗСУ - українські військові атакують на всіх лініях фронту, однак, найважливішими напрямками ударів поки є район Бахмута та Запорізька область.

Там, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) українські воїни успішно виснажують сили російських окупантів. Зокрема вони можуть досягти успіхів до кінця поточного року.

Тим часом Розвідуправління Міноборони Штатів вважає, що ЗСУ мають в наявності 6-7 тижнів для можливості проводити наступ. Водночас експерти стверджують, що сьогодні передчасно робити висновки про можливі результати.

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