ЗСУ продовжують проривати оборону росіян в Запорізькій ообласті: карти боїв ISW

ЗСУ продовжують проривати російську оборону в Запорізькій області та просувались поблизу Роботиного і Вербового. Росіяни ж взяли оперативну паузу в районі Сватового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській області

Російські війська продовжували обмежені наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і не робили жодних заявлених чи підтверджених наступів 7 вересня. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні операції поблизу Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська) та Новоєгорівки ( 15 км на південний захід від Сватового).

Російський військовий блогер також повідомив про російські атаки поблизу Новоєгорівки та Новоселівського (16 км на північний захід від Сватового). 6 вересня речник Східного угруповання військ України Ілля Євлаш заявив, що російські війська після невдачі під Новоєгорівкою проводять оперативну паузу та формують нові боєздатні підрозділи з раніше розгромлених підрозділів для подальших атак.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і, як повідомляється, просунулися 7 вересня. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська відбили невизначені позиції в районі Серебрянського лісу біля Шиплівки (приблизно 10 км на південь від Кремінної).[ 31] Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські сили відбили українські атаки поблизу Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська) та Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

Бої на Донбасі

Українські війська 7 вересня продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку та просунулися на південь від Бахмута. На геолокаційному відео, опублікованому 7 вересня, як 4-та мотострілецька бригада так званої "ЛНР" завдає удару по українських позиціях, показує, що українські сили незначно просунулися на північний захід від Кліщіївки (приблизно 5 км на південний захід від Бахмута).

У Генштабі України повідомляли, що українські війська просунулися на південному фланзі Бахмута, а речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш 6 вересня зазначив, що українські війська наступали в районі Кліщіївки. Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські сили відбили українські атаки поблизу Кліщіївки та Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута).

Російські війська продовжували наступальні дії на бахмутському напрямку і не робили жодних заявлених чи підтверджених наступів 7 вересня. Український Генштаб повідомив, що російські війська атакували поблизу Оріхово-Василівки (13 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки. Російський милблогер стверджував, що російські війська контратакували поблизу Кліщіївки, Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута) та Залізянського (10 км на північний захід від Бахмута), але не уточнив результат цих атак.

Українські сили 7 вересня не проводили заявлених або підтверджених наступальних дій на лінії Авдіївка-Донецьк.

Російські війська здійснили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 7 вересня і не зробили жодного заявленого чи підтвердженого просування. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на північ від Донецька в районі Авдіївки та Новокалинового (12 км на північний захід від Авдіївки) та на південно-західній околиці Донецька в районі Мар’їнки та Красногорівки.

Російський військовий блогер прорекламував краудфандингову кампанію для бійців 103-го мотострілецького полку (150-а мотострілецька дивізія 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу), які нібито воюють в районі Мар’їнки.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджують, що 7 вересня українські війська продовжували наступ на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями, але не просувалися. Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що російські сили відбили українські штурми біля Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки).

Російські джерела стверджували, що підрозділи 40-ї окремої морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) і 37-ї окремої мотострілецької бригади (36-а загальновійськова армія Східного військового округу) відбили український штурм на рубежі Новодонецьке-Новомайорське (12-18 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російський батальйон "Восток" і його командир Олександр Ходаковський, які обороняються в цьому районі, стверджували, що російські сили періодично відступають у тактичні тили, перш ніж відновити свої вихідні позиції, і що українські та російські сили періодично обмінюються контролем над передовими позиціями вздовж Новодонецького-Новомайорського.

Російські військові блогери стверджували, що українські війська також атакували російські позиції поблизу Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) і розширили кадри, які нібито показують елементи російської 336-ї морської піхотної бригади (Балтійський флот), які діють поблизу Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російські війська здійснили обмежені безуспішні наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області 7 вересня. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили російські штурми поблизу Пречистівки (18 км на південний захід від Великої Новосілки).

7 вересня українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 вересня, показують, що українські війська просунулися далі на північний захід від Вербового (18 км на південний захід від Оріхова).

Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські війська продовжили просування в цьому районі, а інші "воєнкори" стверджували, що українські війська тимчасово просунулися до північно-західної околиці Вербового 6 вересня, що, ймовірно, вказує на подальше недавнє просування українців на північний захід від населеного пункту.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська відтіснили українські війська від північно-західних околиць Вербового, але ISW не помітив, що українські сили утримують позиції достатньо близько до північно-західних околиць Вербового, щоб російські сили відбили їх від околиць.

Супутникові знімки, зібрані 6 вересня, показують палаюче листя в смузі дерев приблизно за кілометр на північний захід від Вербового, що свідчить про те, що російські сили ведуть вогонь по наступаючим українським силам у цьому районі.

Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що 6 вересня українські війська просунулися на південь від Роботиного та на захід від Вербового. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська намагалися прорвати російську оборону на схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) і досягли невизначених успіхів у цьому районі. Російські джерела стверджували, що російські сили продовжували відбивати механізовані українські наступи на лінії Роботине-Вербове.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили відновили наступальні операції на захід від Оріхова на заході Запорізької області та просунулися 7 вересня, але ISW наразі не може підтвердити ці перші повідомлення. Він стверджував, що українські війська відновили наступ у районі Кам’янського (31 км на південний захід від Оріхова) і досягли неуточнених успіхів у напрямку Лугового (30 км на південний захід від Оріхова).

Він також стверджував, що українські сили розширили свій контроль уздовж невизначеної частини лівого (південного) берега річки Янчокрак. Цей військовий блогер раніше за інших робив точні заяви про українську наступальну активність у західній Запорізькій області, хоча й раніше поширював навмисно неправдиву інформацію.

Відомий російський військовий блогер заявив, що українські сили продовжують обмежену активність на островах у дельті річки Дніпро. Він стверджував, що дві українські десантні групи загальною кількістю близько трьох десятків чоловік висунулися з північної частини острова Перевальський (на захід від Нової Каховки), але російські артилерійські та танкові підрозділи на лівому березі Дніпра відкинули українські сили до північної частини острова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.