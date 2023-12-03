ЗСУ продовжують операції на лівому березі Херсонській області: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

ISW пише, що російські війська продовжили локальні наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 2 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Сіньківки, Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки та Серебрянського лісництва.

Українські війська просунулися вперед під Кремінною 2 грудня і нещодавно продовжили локальні атаки на Куп'янському та Лиманському напрямках. Відеозапис із геолокацією, опублікований 2 грудня, показує, що українські війська просунулися на захід від Діброви.

Голова військової адміністрації Харківської області Олег Синегубов заявив, що українські війська розширюють свої зміцнення по всій Харківській області, особливо у напрямках Куп'янська та Борової. Синегубов заявив, що українські війська зводять укріплення за кілька кілометрів від російських позицій у деяких районах.

Операція №2 - Донецька область

За словами ISW, російські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом 2 грудня і, як повідомляється, просунулися вперед.

Українське джерело заявило, що російські війська захопили кілька українських позицій поблизу Андріївки, і пояснило нещодавні заявлені успіхи Росії прибуттям нових бригад.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Григорівки, Богданівки, Івановського, Кліщіївки та Андріївки.

Українські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом 2 грудня, але не просунулися вперед.

Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжили штурмові дії на південь від Бахмута 2 грудня. Начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що українські сили ведуть активну оборону поблизу Бахмута та проводять штурми за будь-якої можливості.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили 15 українських атак під Бахмутом у період з 25 листопада по 2 грудня.

ISW з'ясував, що російські війська продовжили наступальні операції в районі Авдіївки 2 грудня та підтвердили наступ. Відеозапис з геолокацією, опублікований 2 грудня, показує, що російські війська трохи просунулися на південь від Степового.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 2 грудня, що російські війська останніми днями вели безуспішні атаки з кількох напрямків на північ, північний схід, південь, південний захід і південний схід від Авдіївки.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на південь від Новокалинового; на схід від Новобахмутівки; поблизу Степового, Авдіївки, Північного та Первомайського; і на південь від Тоненького.

Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що російські війська знизили інтенсивність своїх атак у районі Авдіївки у півтора рази з 30 листопада через значні втрати. Штупун зазначив, що російські війська продовжують атаки і перегруповуються у цьому районі.

Повідомляється, що українські війська досягли деяких недавніх успіхів у ході контратак поблизу Авдіївки станом на 2 грудня. Машовець заявив 2 грудня, що українські війська звільнили позиції на південь від Степового та на південь від Новокалинового.

За повідомленнями ISW, російські війська просунулися на захід від Донецька 2 грудня, і багато російських джерел стверджували, що російські війська ще не завершили захоплення Мар'їнки.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Мар'їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

За словами міністерства оборони Росії, 2 грудня українські сили здійснили три безуспішні атаки у південному напрямку Донецької області, ймовірно, маючи на увазі район адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей, у період з 25 листопада по 2 грудня.

Український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки на захід від Старомайорського.

ISW пише, що українські війська продовжили контрнаступальні операції в західній частині Запорізької області 2 грудня, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили 14 українських атак поблизу Роботиного та Вербового в період з 25 листопада по 2 грудня.

За словами інституту. 2 грудня російські війська продовжували контратакувати українські позиції у західній частині Запорізької області та, за непідтвердженими повідомленнями, просунулися вперед у районі Роботиного.

Російські ЗМІ 1 грудня заявили, що російські війська відбили невказані позиції поблизу Роботиного.

Мер українського Мелітополя Іван Федоров повідомив, що мешканці чули невстановлені вибухи у північній частині окупованого Мелітополя.

ISW з'ясував, що українські війська зберегли свої позиції та продовжили операції на лівому березі Херсонській області 2 грудня.

Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжують утримувати позиції на східному березі річки Дніпро та ведуть контрбатарейний вогонь.

Український військовий оглядач заявив, що російське угруповання військ “Дніпро” намагається покращити ситуацію на лінії фронту на східному березі Херсонської області шляхом перекидання до регіону додаткових підрозділів ВДВ.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що Росія безуспішно намагалася витіснити українські сили з району Кринок за допомогою елементів невстановленого батальйону та передових підрозділів полку ВДВ.

Машовець додав, що, згідно з вказаною інформацією, російське угруповання військ “Дніпро” планує зібрати елементи полків ВДВ у районі Кринків та замінити елементи одного з російських полків морської піхоти полком ВДВ.

Машовець оцінив, що російські війська, можливо, намагаються покращити командування та засоби угруповання військ “Дніпро” з огляду на численні випадки дружнього вогню, підрив російських військ на власних мінах та неузгодженість у наступальних діях. Машовець зазначив, що підрозділи даного полку ВДВ майже всі перекинуті до окупованого Криму і, можливо, вже залучили щонайменше два батальйони для бойових дій на Кринківському напрямку.