ЗСУ продовжують наступати в Курській області, спостерігаються просування, - ISW

Зокрема, геолокаційні кадри від 17 серпня показують, що російські війська завдають удару по українській бронетехніці в північній Мартинівці (на північний схід від Суджі). Це свідчить про те, що ЗСУ нещодавно просунулися до цього населеного пункту.

Один з російських воєнкорів 18 серпня заявив, що українські сили захопили Троїцьке (на південь від Коренево і приблизно за два кілометри від міжнародного кордону) і просунулися до Семенівки (на північ Суджі та приблизно за 24 км від міжнародного кордону).

Міноборони Росії та російські воєнкори заявили, що ЗСУ провели атаки:

на околицях Коренево;

на південний захід від Коренево біля Комарівки;

на схід від Коренево біля Ольгівки;

на північний схід від Коренево біля Олексіївського, Сафонівки, Кромських Биків, Каучука та Шептухівки;

на північ від Суджі в районі Черкаського Порічного та Руського Порічного;

на південний схід від Суджі в районі Озерки, Гірі та Борки.

Крім того, згідно з геолокаційними кадрами від 17 та 18 липня, ЗСУ продовжують діяти по всій максимально заявленій межі українського наступу в Курській області.