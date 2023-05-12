ЗСУ продовжують контрнаступальні операції під Бахмутом: карти боїв від ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна 11 травня. На геолокаційних кадрах, опублікованих 11 травня, видно артилерійські підрозділи 6-ї загальновійськової армії (Західного військового округу), які діють поблизу Вільшан (15 км на північний схід від Куп’янська).

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної). 10 травня російський військовий блогер заявив, що російські війська здійснили наземні атаки поблизу Масютівки (12 км на північний схід від Куп’янська), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового), Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Бої на Донбасі

Українські сили продовжували проводити локалізовані контратаки навколо Бахмута 11 травня. Геолокаційні кадри показують, що українські сили відтіснили російські сили з ділянки траси Т0504 Бахмут-Часів Яр на південному заході Бахмута.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські сили просунулися на північний захід від Бахмута в районі Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) після того, як російські війська відступили з позицій на північ від Хромового. Вони також стверджували, що українські сили атакували Бахмут, щоб зменшити тиск на трасу Бахмут-Часів Яр. Один з військових блогерів стверджував, що українські сили відновили позиції на південь і південний захід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута) і на захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута).

Успішні локалізовані українські контратаки, ймовірно, стримували російські наступальні зусилля в Бахмуті станом на 11 травня. Українські офіційні особи повідомили, що російські війська здійснили 15 наземних атак у Бахмуті та поблизу Ступочок (13 км на південний захід від Бахмута), що є помітним зменшенням кількості зареєстрованих російських наземних атак в районі Бахмута. Російський військовий блогер назвав напад на Ступочки ризикованим.

Російські "воєнкори" розкритикували російські 4-ту та 374-ту мотострілецькі бригади (2-й армійський корпус) за те, що вони покинули свої позиції на північний захід від Кліщіївки під час українських контратак, і заявили, що сили групи "Вагнера" зайняли колишні позиції бригад, щоб запобігти глибокому проникненню російських ліній, імовірно позбавивши "Вагнера" особового складу, який інакше міг би бути виділений для наступальних дій у Бахмуті.

Власник "Вагнера" Євген Пригожин стверджував, що його бойовикам потрібно просунутися лише на 625 метрів, щоб досягти західного в’їзду в Бахмут, що свідчить про те, що Пригожин не бажає повністю відмовлятися від своєї мети завершити захоплення Бахмута на користь оборони від локальних українських контратак.

Повідомляється, що добровольчий батальйон Республіки Татарстан "Алга" (входить до складу 72-ї мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу) після відступу 9 травня втратив зв’язок із пов’язаними з особовим складом соціальними мережами. Батальйон "Алга" є одним із двох підрозділів 72-ї бригади; наразі немає інформації про те, чи була розбита чи відступила друга частина бригади - добровольчий батальйон "Молот".

11 травня російські війська продовжили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили безуспішні наземні атаки поблизу Авдіївки, Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Кам’янки (5 км на північний схід від Авдіївки) та на північний схід від Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки), а також продовжили наземні атаки поблизу траси N20 на захід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки).

Повідомляється, що 11 травня українські сили здійснили обмежену та локалізовану контратаку на заході Донецької області. Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили контратакували та перетнули річку Шайтанка поблизу Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

11 травня російські війська обстріляли українські позиції на захід від Гуляйполя та в Херсонській області. Українське південне оперативне командування повідомило, що російські війська збільшили інтенсивність обстрілів і 98 разів обстріляли західний (правий) берег Херсонської області.

Повідомляється, що на тлі переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи російські війська активізуються в обстрілах Дніпро-Бузької гирла. Українські військові офіційні особи повідомили, що російські війська завдали ударів по Станіславу (33 км на південний захід від міста Херсона) і Кізомису (20 км на південний захід від міста Херсона) із застосуванням семи керованих авіаційних бомб КАБ-500 і влучили в ціль по цивільній інфраструктурі в місті Запоріжжя двома ракетами С-300. Російський "воєнкор" заявив, що на острові Великий Потьомкін у дельті Дніпра на південь від Херсона тривають бої.

Повідомляється, що російські війська планують "евакуювати" персонал Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) до Росії. Український оператор атомної енергетики "Енергоатом" 11 травня повідомив, що російська окупаційна влада планує "евакуювати" з Енергодару близько 3100 осіб.

В "Енергоатомі" повідомили, що російська окупаційна влада обговорює звільнення 2700 працівників (та їхніх сімей) ЗАЕС, які уклали договори з фейковою "Експлуатаційною організацією Запорізької АЕС" або іншою компанією "Росатома". Енергодар заявив, що російські війська заборонили працівникам ЗАЕС покидати місто з початку окупації, а український Генштаб зазначив, що російські війська вже депортували кілька сімей працівників ЗАЕС з Енергодара до Ростовської області. Раніше ISW повідомляв про викрадення російськими військами співробітників ЗАЕС для посилення російського контролю над роботою ЗАЕС.