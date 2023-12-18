У ЗСУ назвали ймовірні загрози нового морського дрона РФ для цивільних суден

У Збройних силах України не виключають небезпеки для цивільних суден від нового морського дрона РФ. Мова йде про ударний безпілотник "Одуванчик".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в єдиному телемарафоні .

"Розуміючи, що маємо справу з країною-терористкою, не можна виключати, що такі дрони будуть застосовані і проти цивільних суден", - зазначила Гуменюк.

За її словами даний сценарій цілком ймовірний, адже з боку РФ лунали заяви з приводу того, що якщо судноплавство з українськими портами продовжуватиметься, то їх будуть сприймати як законні військові цілі.

Гуменюк повідомила, що росіяни постійно намагалися знайти привід звинуватити цивільне судноплавство в постачаннях вантажів військового характеру, але всі ці претензії завжди однаково безпідставні.

"Сьогодні можемо констатувати, що навігаційний коридор функціонує, попри ті складнощі, з якими стикаємося - це і постійна штормова погода, і підвищення мінної загрози", - сказала речниця.

Втім, одразу запевнила, що попри це сили оборони контролюють максимально безпечне проходження судів територіального моря України з подальшим виходом у міжнародні води.

Підсумовуючи вищесказане, Гуменюк додала, що росіяни попри ймовірне прагнення посилити свою ППО в окупованому Криму - не мають такої можливості.

"У них ППО зараз друшлякового типу, тобто дірок багато. І треба чимось прикривати, тому вони маневрують", - зауважила вона.