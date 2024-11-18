У ЗСУ пояснили тактику ведення боїв з боку Росії зараз на фронті
Росія володіє нескінченним людським ресурсом. Тому тактика окупантів на фронті має свої особливості з урахуванням цього фактора.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник Командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ Сергій Мусієнко.
"Як діють росіяни? Вони зараз використовують тактику малих груп, навіть по 1-2 чоловіки перебігають вперед, в укриття, накопичуються і далі переходять у штурм. Вони при цьому використовують броньовану техніку та різні транспортні засоби типу мотоцикли, квадроцикли, баггі, маючи завдання - максимально швидко наблизитись до наших позицій і зійтись у стрілецькому бою на наших позиціях", - розповів він.
При цьому, за словами полковника, у росіян така тактика простежується скрізь - штурмові дії великої кількості живої сили у поєднанні з вогневим впливом.
"Тому артилеристи і ударні безпілотники (FPV та скиди) охороняють піхоту від противника. В якому б не були укритті чи обладнаній позиції наші піхотинці - головне не дати змоги противнику підійти до них і не допустити втрати наших позицій", - зазначив військовий.
На його думку, противника треба уражати в районах зосередження, на маршрутах висування тощо, бо "розраховувати на стрілецький бій - це вже крайнє, що не можна допустити".
"Має бути максимально реалізована концепція дистанційного бою всіма засобами об'єднаної вогневої підтримки без участі нашого піхотинця. Цим самим ми збережемо життя солдата і не допустимо втрату ним позицій. Постійне нанесення авіаційних ударів КАБ різних калібрів, навала піхоти дозволяють йому мати успіх. А давить він насамперед людьми, адже техніку його ми виб'ємо", - зазначив Мусієнко.
Але, як каже заступник Командувача, навіть якщо декілька бійців ворога пройде лінію оборони українських військових, займе позицію, то туди піде ще 20-30-40 його солдат і ще більше, противник не стоїть на місці, маючи нескінченний людський ресурс.
Ситуація на фронті
Минулої доби, 17 листопада, на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському напрямках.
Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, на фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом Харківської області, під Часовим Яром, Кураховим та Вугледаром Донецької області.
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