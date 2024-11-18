В ВСУ объяснили тактику ведения боев со стороны России сейчас на фронте
Россия обладает бесконечным человеческим ресурсом. Поэтому тактика оккупантов на фронте имеет свои особенности с учетом этого фактора.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель Командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко.
"Как действуют россияне? Они сейчас используют тактику малых групп, даже по 1-2 человека перебегают вперед, в укрытие, накапливаются и дальше переходят в штурм. Они при этом используют бронированную технику и различные транспортные средства типа мотоциклы, квадроциклы, багги, имея задачу - максимально быстро приблизиться к нашим позициям и сойтись в стрелковом бою на наших позициях", - рассказал он.
При этом, по словам полковника, у россиян такая тактика прослеживается везде - штурмовые действия большого количества живой силы в сочетании с огневым влиянием.
"Поэтому артиллеристы и ударные беспилотники (FPV и сбросы) охраняють пехоту от противника. В каком бы ни были укрытии или оборудованной позиции наши пехотинцы - главное не дать возможности противнику подойти к ним и не допустить потери наших позиций", - отметил военный.
По его мнению, противника нужно поражать в районах сосредоточения, на маршрутах выдвижения и т.д., поскольку "рассчитывать на стрелковое сражение - это уже крайнее, чего нельзя допустить".
Должна быть максимально реализована концепция дистанционного боя всеми средствами объединенной огневой поддержки без участия нашего пехотинца. Тем самым мы сохраним жизнь солдата и не допустим потерю им позиций. Постоянное нанесение авиационных ударов КАБ различных калибров, нашествие пехоты позволяют ему преуспевать. А давит он, прежде всего, людьми, ведь технику его мы выбьем", - отметил Мусиенко.
Но, как говорит заместитель Командующего, даже если несколько бойцов врага пройдет линию обороны украинских военных, займет позицию, то туда пойдет еще 20-30-40 его солдат и еще больше, противник не стоит на месте, имея бесконечный человеческий ресурс.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки, 17 ноября, на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.
Как отмечают аналитики Института изучения войны, на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском Харьковской области, под Часовым Яром, Курахово и Угледаром Донецкой области.
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