ЗСУ повернули позиції в Торецьку, війська РФ просунулися в районі Водяного: карти ISW

Операція ЗСУ в Курській області

Повідомляється, що 14 жовтня росіяни відбили територію на головному українському виступі в Курській області.

Зокрема, російські воєнкори стверджували, що російські війська відбили Товстий Луг (на південний схід від Коренєвого), а один блогер стверджував, що підрозділи російської 11-ї повітряно-десантної бригади відбили Черкаську Конопельку (на південний схід від Суджі). Пізніше блогер стверджував, що не може підтвердити захоплення Черкаської Конопельки. Також воєнкори стверджували, що війська РФ відбили територію на південний схід від Коренєвого в районі Новоіванівки і на південний схід від Суджі в районі Бірки і Плехового.

Однак ISW не виявив підтвердження жодній із цих російських заяв.

Також воєнкор РФ заявив, що повідомлення про те, що росіяни просунулися до околиць Суджі, є неправдивими, і ISW зібрала лише достатні дані, щоб оцінити, що російські війська перебувають приблизно за 7 км від найближчої точки на околиці Суджі, хоча російські війська можуть бути ближче.

Російські джерела стверджували, що війська РФ проводили наступальні операції в районі Крем'яного, Любимівки, Зеленого Шляху, Новоіванівки, Фанасіївки і Плехового.

Російські війська, як повідомляється, відбили територію в Глушківському районі (на захід від головного українського виступу в Курській області) 14 жовтня.

Воєнкори РФ стверджують, що росіяни захопили Новий Шлях (на південний захід від Глушкова) і витіснили ЗСУ з більшої частини українського виступу на південь від Веселого (також на південний захід від Глушкова). Однак ISW не виявила підтвердження цих заяв.

Російські джерела стверджують, що українські війська контратакували в районі Нового Шляху.

Крім того, російський військкор заявив, що в Курській області почалося осіннє бездоріжжя і що опора російських військ на гусеничні машини дає російським військам перевагу перед українськими колісними машинами. Блогер зазначив, що бруд впливає як на українські, так і на російські бойові операції. Раніше ISW оцінив, що сезон бездоріжжя, що наближається, імовірно, вплинув на російські оперативні розрахунки щодо посилення контратак у Курській області 10 жовтня.

Командир чеченського спецпризначенця "Ахмат" Апті Алаудінов 14 жовтня заявив, що російські війська відвоювали приблизно половину території, яку ЗСУ займали в Курській області з початку операції (із серпня 2024 року).

ISW виявив візуальні докази або заяви Росії про те, що російські війська відвоювали приблизно 46% території на українському виступі в Курській області.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Згідно з повідомленнями, 14 жовтня війська РФ просунулися у Вовчанську на тлі наступальних операцій, що продовжуються, на півночі Харківської області.

Зокрема, російські воєнкори стверджують, що росіяни просунулися вздовж вулиці Короленка на півночі Вовчанська, хоча ISW поки не бачив візуальних доказів цієї заяви.

Операція №2 - Луганська область

Воєнкор РФ заявив, що підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії Росії просунулися на схід від Новосадова (на північний захід від Кремінної), але ISW не виявив візуального підтвердження цих заяв.

Протягом 13 та 14 жовтня, ворог продовжив атаки:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки;

на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Колісниківки;

на захід від Сватового в районі Копанок та Вишневого;

на південний захід від Сватового в районі Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки, Невського, Терного та Ямполівки;

на захід від Кремінної в районі Торського та Зарічного.

Операція №3 - Донецька область

У понеділок, 14 жовтня, російські війська провели наступальні операції на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, проте підтверджених змін лінії фронту не спостерігалося.

Також у цей день ворог намагався наступати в районі Часового Яру, але теж жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський воєнкор заявив 14 числа, що росіяни просунулися вздовж траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка на схід від Часового Яру та у полях на південний захід від Григорівки, проте ISW не виявив підтвердження цих заяв.

Аналітики додали, що в неділю та понеділок війська РФ провели наступальні операції в районі Часового Яру, Оріхово-Васил'ївки та Ступочек.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 жовтня, показують, що підрозділи російської 132-ої мотострілецької бригади обстрілюють ЗСУ в центрі Торецька. Це свідчить про те, що українські сили відновили позиції у цьому районі.

Воєнкор РФ заявив 14 числа, що росіяни просунулися у південній частині Щербинівки (на захід від Торецька), але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

13 та 14 жовтня противник провів наступальні операції в районі Торецька та Щербинівки.

У понеділок росіяни провели наступальні операції у районі Покровська, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Загалом, 13 та 14 числа, російські загарбники намагалися наступати:

на схід від Покровська в районі Проміня, Новоторецького, Миролюбівки та Мирнограда;

на південний схід від Покровська в районі Сухого Яру, Гірника, Лисівки, Селідово, Цукурино, Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новогродівки, Крутого Яру, Новодмитрівки, Курахівки, Новоселидівки, Желаного Другого та Зоряного.

Російські воєнкори стверджували, що росіяни просунулися в районі Мирнограда, але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

Російські війська 14 жовтня провели посилену механізовану атаку взводу на напрямку Курахово на тлі наступальних операцій у цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 жовтня, показують, що українські війська нещодавно відбили механізовану атаку російського батальйону, що складається з 25 бронемашин та п'яти танків у напрямку Курахового. Повідомляється, що ЗСУ знищили сім бронемашин та один танк.

Російські блогери продовжували стверджувати 14 жовтня, що російські війська захопили Островське (на схід від Курахового), але ISW поки не отримав підтвердження того, що російські війська захопили весь населений пункт.

Того ж дня росіяни провели наступальні операції на схід від Курахового в районі Максимільянівки 14 жовтня.

Крім того, війська РФ нещодавно підтвердили просування на південний захід від Донецька в районі Вугледару на тлі наступальних операцій у цій районі 14 жовтня. Зокрема, геолокаційні кадри, опубліковані 12 жовтня, вказують на те, що росіяни нещодавно просунулися на північний захід від Водяного (північний схід від Вугледару).

Воєнкори РФ заявили 14 жовтня, що росіяни просунулися на північний захід від Водяного та північний захід від Вугледару, але ISW не виявив підтвердження цим заявам.

Як пишуть аналітики, 13 та 14 числа противник продовжив наступальні операції:

на північний схід від Вугледару в районі Костянтинівки, Антонівки, Катеринівки та Водяного;

на північний захід від Вугледару у напрямку Богоявленки;

на захід від Вугледару в районі Золотої Ниви.

Відповідно до повідомлень, 14 жовтня росіяни просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські воєнкори заявили 14 числа, що війська РФ просунулися на північний схід від Приютного і на північ від Левадного (обидва на південний захід від Великої Новосілки), але ISW не виявив підтвердження цих заяв.

"Південна вісь"

У ці ж дні, 13 та 14 жовтня, росіяни провели наземні операції на заході Запорізької області в районі Роботино, Малої Токмачки (на північний схід від Роботино) та Новоданилівки (на північ від Роботино), але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Генштаб ЗСУ повідомив 13 та 14 числа, що війська РФ провели наступ на дніпровському напрямку, ймовірно, маючи на увазі східну частину Херсонської області та острови у дельті річки Дніпро.