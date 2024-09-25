ЗСУ повернули під свій контроль агрегатний завод у Вовчанську: карти ISW

Збройним силам України,скоріше за все, вдалося відновити контроль над Вовчанським агрегатним заводом у Харківській області. Крім того, ЗСУ мають успіх і на інших ділянках лінії фронту, у тому числі й у Курській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ у Росії

Геолокаційні кадри від 23 вересня показують, що ЗСУ просунулися під час механізованої атаки на південь від Веселого (південний захід від Глушкового). Російські блогери також стверджували, що українські сили провели механізовану атаку та просунулися у цьому районі. Додаткові кадри від 20 числа говорять про те, що ЗСУ також нещодавно просунулися на полях на схід від Веселого.

У вівторок, 24 вересня, війська України продовжили наступальні операції вздовж свого виступу у Курській області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 вересня, показують, як українські війська завдають удару російському зенітному ракетному комплексу "Бук-М3" на схід від Рильська Курської області, приблизно за 20 км на північний захід від Курського виступу.

Російські війська продовжили наступальні операції на українському виступі в Курській області 24 вересня, але не досягли підтверджених успіхів.

Командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив 24 вересня, що російські війська відбили 12 населених пунктів з початку "Курської операції", ймовірно, маючи на увазі російські зусилля щодо витіснення українських військ з їхнього виступу. Наразі ISW оцінює, що російські війська відбили 11 населених пунктів у Курській області.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Згідно з геолокаційними кадрами від 24 числа, ЗСУ, ймовірно, повернули Вовчанський агрегатний завод у центрі Волчанська під свій контроль.

Головне управління воєнної розвідки України (ГУР МО) також заявило, що українські сили захопили завод. Кадри та звіт ГУР від 24 вересня йдуть за недавніми заявами про те, що контроль над заводом вирішувався протягом кількох днів до цих кадрів.

Аналітики зазначають, що війська РФ продовжували 23 і 24 вересня наземні атаки на північ від району Тихого та у Вовчанську.

Операція №2 - Луганська область

У вівторок і середу, 24 і 25 серпня, російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але не досягли підтверджених успіхів.

Російські воєнкори стверджували, що росіяни нещодавно просунулися на 4 кілометри від Піщаного у напрямку Кругляківки та встановили вогневий контроль над дорогами біля Кругляківки (обидві на південний схід від Куп'янська) та випрямили фланг на південь від Берестового (на північний захід від Сватового). Підтверджень чи спростування цього немає.

Операція №3 - Донецька область

24 вересня ворог провів наземні атаки на південь Сіверська в районі Федорівки, але не досяг ніяких підтверджених успіхів.

Крім того, цього дня росіяни продовжували обмежені наступальні операції в районі Часового Яру, але жодних підтверджених успіхів не досягли.

Нещодавно українські сили відновили обмежені позиції у Торецьку. Геолокаційні кадри від 23 вересня показують, що ЗСУ просунулися на південь уздовж вулиці Центральної у східній частині Торецька.

Тим часом російський воєнкор заявив, що війська РФ просунулися у східній частині Торецька та на південь від Торецька до Нелипівки та Леонідівки.

За його словами, російські сили повністю витіснили українські війська з Нелипівки та зачищають населений пункт, хоча ISW поки не бачив підтвердження дій російських сил у північній частині Нелипівки.

Повідомлялося, що російські війська продовжували просуватися на схід та південний схід від Покровська, хоча жодних підтверджених змін лінії фронту у цьому районі 24 вересня не було.

Російські блогери стверджували, що російські війська просувалися:

у полях на захід від Гродівки у напрямку Миколаївки (обидва на схід від Покровська);

у східному Селідовому (на південний схід від Покровська);

на північний захід та захід від Українська у напрямку Цукуріно (на південний схід від Селидове);

та в районі Бажаного Другого (на південний схід від Українська).

Однак ISW поки що не спостерігав підтвердження цих заяв.

24 вересня війська РФ продовжували наступати на Захід від Донецька в районі Георгіївки та у напрямку Далекого, проте не досягли жодних підтверджених успіхів.

Також аналітики пишуть, що ані російські, ані українські джерела не повідомляли про бої в районі кордону Донецької та Запорізької областей 24 вересня.

"Південна вісь"

23 і 24 вересня на заході Запорізької області в районі Новоандріївки (на північний захід від Роботино) тривали позиційні бої, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська провели кілька безуспішних атак на східному (лівобережжі) Херсонської області 23 та 24 вересня.