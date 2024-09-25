ВСУ вернули под свой контроль агрегатный завод в Волчанске: карты ISW

Вооруженным силам Украины, вероятно, удалось восстановить контроль над Волчанским агрегатним заводом в Харьковской области. Кроме того, ВСУ имеют успех и на других участках линии фронта, в том числе и в Курской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой отчет американского Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Геолокационные кадры от 23 сентября показывают, что ВСУ продвинулись во время механизированной атаки к югу от Веселого (юго-западу от Глушково). Российские блогеры также утверждали, что украинские силы провели механизированную атаку и продвинулись в этом районе. Дополнительные кадры от 20 числа говорят о том, что ВСУ также недавно продвинулись в полях к востоку от Веселого.

Во вторник, 24 сентября, войска Украины продолжили наступательные операции вдоль своего выступа в Курской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 сентября, показывают, как украинские войска наносят удар по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук-М3" к востоку от Рыльска Курской области, примерно в 20 км к северо-западу от Курского выступа.

Российские войска продолжили наступательные операции на украинском выступе в Курской области 24 сентября, но не добились подтвержденных успехов.

Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил 24 сентября, что российские войска отбили 12 населенных пунктов с начала "Курской операции", вероятно, имея в виду российские усилия по вытеснению украинских войск с их выступа. В настоящее время ISW оценивает, что российские войска отбили 11 населенных пунктов в Курской области.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Согласно геолокационным кадрам от 24 числа, ВСУ, вероятно, вернули Волчанский агрегатный завод в центре Волчанска под свой контроль.

Главное управление военной разведки Украины (ГУР МО) также заявило, что украинские силы захватили завод. Кадры и отчет ГУР от 24 сентября следуют за недавними заявлениями о том, что контроль над заводом решался в течение нескольких дней до этих кадров.

Аналитики отмечают, что войска РФ продолжали 23 и 24 сентября наземные атаки к северу от районе Тихого и в Волчанске.

Операция №2 - Луганская область

Во вторник и среду, 24 и 25 августа, российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились подтвержденных успехов.

Российские военкоры утверждали, что россияне недавно продвинулись на 4 километра от Песчаного в направлении Кругляковки и установили огневой контроль над дорогами возле Кругляковки (обе к юго-востоку от Купянска) и выпрямили фланг к югу от Берестово (северо-западнее Сватово). Подтверждений или опровержений этому нет.

Операция №3 - Донецкая область

24 сентября враг провел наземные атаки к югу Северска в районе Федоровки, но не добился никаких подтвержденных успехов.

Кроме того, в этот день россияне продолжали ограниченные наступательные операции в районе Часов Яра, но никаких подтвержденных успехов не добились.

Недавно украинские силы восстановили ограниченные позиции в Торецке. Геолокационные кадры от 23 сентября, показывают, что ВСУ продвинулись на юг вдоль улицы Центральной в восточной части Торецка.

Тем временем российский военкор заявил, что войска РФ продвинулись в восточной части Торецка и к югу от Торецка в Нелиповку и Леонидовку.

По его словам, российские силы полностью вытеснили украинские войска из Нелиповки и зачищают населенный пункт, хотя ISW пока не видел подтверждения действий российских сил в северной части Нелиповке.

Сообщалось, что российские войска продолжали продвигаться к востоку и юго-востоку от Покровска, хотя никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе 24 сентября не было.

Российские блогеры утверждали, что российские войска продвигались:

в полях к западу от Гродовки в направлении Николаевки (оба к востоку от Покровска);

в восточном Селидово (к юго-востоку от Покровска);

к северо-западу и западу от Украинска в направлении Цукурино (к юго-востоку от Селидово);

и в районе Желанного Другого (к юго-востоку от Украинска).

Однако ISW пока не наблюдал подтверждения этих заявлений.

24 сентября войска РФ продолжали наступать к Западу от Донецка в районе Георгиевки и в направлении Дальнего, однако не добились никаких подтвержденных успехов.

Также аналитики пишут, что ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях в районе границы Донецкой и Запорожской областей 24 сентября.

"Южная ось"

23 и 24 сентября на западе Запорожской области в районе Новоандреевки (северо-западнее Роботино) продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска провели несколько безуспешных атак на восточном (левобережье) Херсонской области 23 и 24 сентября.