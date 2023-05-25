В ГУР порівняли розмови про контрнаступ з піснею про Пасху з TikTok

У ГУР назвали зайвими розмови про дату початку контрнаступу в Україні, порівнявши їх із популярною піснею про Великдень із TikTok. Адже визволення території України відбувається безперервно і зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Давайте просто самі собі поставимо питання: а для чого нам зараз це коментувати?...Що стосується дій українських сил безпеки й оборони, то зрозуміло, що звільнення територій буде продовжено. І власне це триває безперервно на різних етапах по всій лінії фронту", - констатував він.

Юсов порівняв розмови про початок українського контрнаступу з піснею про Пасху, що завірусилась у соціальних мережах напередодні свята.

"Донедавна в нас найбільш популярна пісня була "Скоро вже буде Пасха". Ну зараз актуально, що "Скоро вже буде наступ". Буде. Все буде гаразд", - додав він.

Що стосується конкретики то, за словами військового українці точно не повинні щодня запитували "Що нового з контрнаступом?".

"Але безумовно звільнення буде: і Криму, і інших тимчасово окупованих територій", - ще раз підкреслив він.

Зазначимо, що Юсов, ймовірно, таким чином вирішив прокоментувати нещодавні слова радника Офісу президента Михайла Подоляка, який в одному з інтерв'ю зізнався, що контрнаступ ЗСУ триває вже кілька днів.

Про яку пісню говорить Юсов

Перед Великоднем у мережі TikTok завірусилося відео, в якому маленький хлопчик радить запастися м'яском та ковбаскою перед святом.

"Скоро вже буде Пасха, тож заказуйте м'ясо і ковбасу, і сардельки, і курочку. Все те, що є домашнє, заказуйте", - каже він.

За тиждень відео переглянули майже 8 мільйонів разів, ще понад півмільйона оцінили ролик лайком. Як пізніше з'ясували журналісти, хлопчик на відео - Матвій Брус із родини фермерів. Ніхто із родичів дитини не припускав, що home-відео стане настільки популярним і на нього почнуть знімати ремікси.