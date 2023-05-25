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В ГУР сравнили разговоры о контрнаступлении с песней о Пасхе из TikTok

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Украина, Четверг 25 мая 2023 10:46
В ГУР сравнили разговоры о контрнаступлении с песней о Пасхе из TikTok Фото: в ГУР сравнили разговоры о контрнаступлении с песней о Пасхе из TikTok (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ГУР назвали лишними разговоры про дату начала контрнаступления в Украине, сравнив их с популярной песней про Пасху из TikTok. Ведь освобождение территории Украины происходит непрерывно и сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Давайте просто сами себе зададим вопрос: а для чего нам сейчас это комментировать?...Что касается действий украинских сил безопасности и обороны, то понятно, что освобождение территорий будет продолжено. И, собственно, это продолжается непрерывно на разных этапах по всей линии фронта" , – констатировал он.

Юсов сравнил разговоры о начале украинского контрнаступления с песней о Пасхе, завирусившейся в социальных сетях накануне праздника.

"До недавнего времени у нас наиболее популярная песня была "Скоро уже будет Пасха". Ну сейчас актуально, что "Скоро уже будет наступление". Будет. Все будет хорошо", - добавил он.

Что касается конкретики то, по словам военного украинцы точно не должны каждый день спрашивали "Что нового с контрнаступлением?".

Отметим, что Юсов, вероятно, таким образом решил прокомментировать недавние слова советника Офиса президента Михаила Подоляка, который в одном из интервью признался, что контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней.

О какой песне говорит Юсов

Перед Пасхой в сети TikTok завирусилось видео, в котором маленький мальчик советует запастись "мяском и колбаской" перед праздником.

"Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мясо и колбасу, и сардельки, и курочку. Все то, что есть домашнее, заказывайте", - говорит он.

За неделю видео просмотрели почти 8 миллионов раз, еще более полумиллиона оценили ролик лайком. Как позже выяснили журналисты, мальчик на видео - Матвей Брус из семьи фермеров. Никто из родственников ребенка не предполагал, что home-видео станет настолько популярным и на него начнут снимать ремиксы.

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