ЗСУ на Покровському напрямку вживають заходів з утримання рубежів, - Генштаб

У військовому командуванні оприлюднили дані щодо оперативної обстановки станом на 22.00 16 серпня.

Російські обстріли

З початку доби російські окупанти завдали 5 ракетних ударів, застосувавши 7 ракет, 56 авіаційних ударів - скинули 69 КАБів.

Крім того, противник задіяв для ударів 687 дронів-камікадзе та здійснив 3371 обстріл позицій Сил оборони України та населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

У Генштабі поінформували, що з початку нинішньої доби і станом на вечір на фронті відбулося 99 бойових зіткнень

"Сили оборони продовжують стійко стримувати російських окупантів", - йдеться у звіті.

На Харківському напрямку ворог здійснив 9 атак поблизу Липців та Вовчанська. ЗСУ успішно відбили 7 штурмових дій, ще 2 боєзіткнення триває.

"За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 87 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, одну ББМ, чотири автомобілі та п'ять одиниць спецтехніки", - розповіли в Генштабі.

Окрім того, йдеться у звіті, були значно пошкоджені 6 ворожих артилерійських систем, 1 бойова броньована машина, 3 одиниці спеціальної техніки та 4 автомобілі.

Також, воїни ЗСУ уразили 40 бліндажів та інших укриттів противника.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 10 атак ворога в районах Глушківки, Андріївки та Кругляківки, 3 з них тривають, ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку ворог атакував 6 разів, безуспішно намагався просунутися в районах населених пунктів Макіївка, Торське та Невське.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 7 штурмових дій ворога в районах Верхньокам'янського, Переїзного та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулось 3 бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру та Григорівки. У Генштабі зазначили, що усі спроби противника потіснити воїнів ЗСУ виявились марними.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ. Окупанти атакували позиції Сил оборони поблизу н.п. Диліївка, Північне, Торецьк, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк. Були відбиті 10 ворожих штурмів, 1 атака триває.

На Покровському напрямку точилися жорсткі бої в районах Пантелеймонівки, Водяного, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Гродівки, Новогродівки, Новожеланного, Птичого та Зеленого.

"Відбито 28 наступальних та штурмових дій ворога. Ще дев'ять боєзіткнень триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів і позицій", - розповіли в Генштабі.

Втрати ворога за день попередньо склали 138 ліквідованих та 212 поранених окупантів, також було знищено 2 артилерійські системи, 6 БпЛА, 2 мотоцикли, 2 одиниці автомобільної та 2 - спеціальної техніки.

Окрім того, БМП, шість автомобілів, РСЗВ БМ-21 "Град" та шість ворожих артсистем були значно пошкоджені, додали у військовому командуванні.

На Курахівському напрямку відбулися 10 безуспішних для противника бойових зіткнень. Загарбники зберігають найбільшу активність біля Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку відбулося 1 боєзіткнення в напрямку Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили 1 атаку противника в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони успішно відбили 3 штурми противника на наші позиції.