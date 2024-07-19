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У ЗСУ показали випробування "косарок" для мінних полів: що це та як працює

Фото: випробування "косарок" для мінних полів (me.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Українські розробники випробували на полігоні свої розробки для скошування густої рослинності. Вони мають допомогти саперам ефективніше працювати над розмінуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінекономіки.

Як зазначили у відомстві, косарки були розроблені українськими розробниками. Зокрема відомо, що розробникам було запропоновано створити дешеві у виробництві роботизовані косарки, щоб у разі підриву таку машину можна було швидко замінити.

Під час випробувань було представлено чотири різні проекти, від роботизованих тракторів до мультиплатформ. Під час випробувань на полігоні кожна команда мала визначений час на те, щоб скосити відведену ділянку. 

Зазначається, що після сертифікації й запуску серійного виробництва такими косарками "озброять" Держспецслужбу транспорту, Нацполіцію та Нацгвардію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, Японія і Кабмоджа буду разом займатися розмінуванням України. Глава МЗС Японії Йокот Камікава зазначала, що Камбоджа є лідером протимінної діяльності по всьому світу.

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