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У ЗСУ показали відео з результатами масштабної ліквідації окупантів під Авдіївкою

Середа 13 грудня 2023 19:48
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У ЗСУ показали відео з результатами масштабної ліквідації окупантів під Авдіївкою Фото: у ЗСУ показали відео з результатами масштабної ліквідації окупантів під Авдіївкою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують ліквідовувати російських солдатів під Авдіївкою. Одна з посадок вже засіяна тілами ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду ЗСУ у Telegram.

Військові нагадують, що ворог направив понад 40 тисяч солдатів на Авдіївський напрямок. Вони йдуть уперед, незважаючи на нестачу їжі, води та холодну погоду, а свого керівництва бояться більше, ніж смерть.

При цьому втрати поповнюють неекіпірованим особовим складом - частина солдатів знімає бронежилети та шоломи з трупів інших військових РФ на полі бою.

"Воїни 47 окремої механізованої бригади продовжують ліквідувати в колосальних масштабах ворожу піхоту та їхню техніку", - зазначають у бригаді.

На відео, яке оприлюднили захисники, можна побачити одну з посадок на Авдіївському напрямку.

"Відео свіже, але якщо зараз зробити ще один обліт, трупів окупантів буде вже в рази більше", - уточнюють вони.

Штурми Авдіївки

Нагадаємо, російські окупанти вже з початку жовтня активізували свій наступ на Авдіївському напрямку. На цьому тлі їхні втрати значно зросли.

Ще місяць тому британська розвідка повідомляла про те, що атаки РФ на Авдіївку збільшили втрати країни-агресора на 90%.

За інформацією американської розвідки, росіяни втратили близько 13 тисяч у районі міста за два місяці.

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