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ЗСУ показали роботу по окупантах з чеської RM-70 Vampire

Фото: ЗСУ показали роботу по окупантах з чеської RM-70 Vampire (wikipedia.org RM-70)
Автор: Каріна Левицька

Військові ЗСУ показали роботу чеської реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

"RM-70 Vampire - модернізована чеська РСЗВ підвищеної прохідності на шасі 8х8 Tatra T813", - повідомили в пресцентрі.

За словами військових, години очікування наказу на знищення цілі - чи не найскладніше в роботі розрахунку.

"Найважче - години очікування дозволу відкрити вогонь... Розрахунок машини з позивним "Булька" невтомно смажать окупантів", - додали в Силах оборони.

Зауважимо, що 12 травня минулого року, було оприлюднено перше відео, яке підтвердило наявність RM-70 у Сил оборони України.

Нагадаємо, сьогодні військові бригади "Спартан" знищили вантажівку окупантів з боєприпасами під Бахмутом.

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