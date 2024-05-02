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ЗСУ показали, як нищать техніку РФ разом з особовим складом за допомогою Bradley (відео)

Україна, Четвер 02 травня 2024 11:10
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ЗСУ показали, як нищать техніку РФ разом з особовим складом за допомогою Bradley (відео) Фото: ЗСУ знищують окупантів за Авдіївкою за допомогою Bradley (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На Авдіївському напрямку українські військові нищать російських окупантів разом із технікою. Для цього вони використовують БМП Bradley.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"БМП Bradley розбирає ворожу бронетехніку під Авдіївкою", - йдеться в повідомленні.

Втрати РФ в Україні

За даними на 2 травня, ЗСУ ліквідували за добу ще 1030 російських загарбників, таким чином загальні втрати армії противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 470 870 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 20 танків ворога.

Зазначимо, що за квітень 2024 ЗСУ знищили 26960 російських військових, 4508 одиниць озброєння та військової техніки та один літак. Крім цього, вдалося "відмінусувати" 36 установок ППО, 69 ракет та 781 дрон.

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