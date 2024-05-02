ЗСУ на півдні знищили російську ракету X-59/X-69 та чотири безпілотники
Українські військові на півдні знищили російську ракету X-59/X-69 та чотири безпілотники окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
Так, 1 травня протиповітряна оборона півдня України знищила керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 над Миколаївською областю.
При цьому два ударні безпілотники Shahed-136/131 та російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10" знищили в Одеській області.
Крім того, зранку 2 травня у Миколаївській області українські військові знищили ще один "Орлан-10".
Ракета Х-59
Ракета Х-59 (також відома як Х-69) - це керована авіаційна ракета, розроблена в СРСР в першій половині 1980-х років. Ця ракета призначена для поразки наземних цілей на великих відстанях, включаючи об'єкти військово-промислового комплексу, командні пункти та інші об'єкти. Вона може бути встановлена на військові літаки, такі як Су-24, Су-25 та інші.
Ракета Х-59 має невеликі габарити, але водночас оснащена потужними двигунами і системою керування, що дозволяє їй досягати великої точності удару по цілям. Вона може бути зброєю важкої категорії, здатною впоратися з різноманітними оборонними спорудами.
Орлан-10
Багатофункціональний безпілотний комплекс (БПЛА) російської розробки, призначений для ведення повітряної розвідки, цілевказівки і радіоелектронної боротьби.
Shahed-136/131
Баражувальні боєприпаси (БПЛА) іранського виробництва, також відомі як "дрони-камікадзе". Вони мають трикутне крило та однаковий двигун. Обидва БПЛА використовують бойову частину для ураження цілі під час зіткнення. Управління здійснюється з наземної станції.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що РФ за квітень випустила по Україні понад 300 ракет різних типів, майже 300 "Шахедів" та більше ніж 3,2 тисячі КАБів.
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