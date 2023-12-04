ЗСУ підтвердили просування в районі Кремінної Луганської області: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

За словами ISW, 3 грудня російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але підтверджених успіхів не досягли.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на північний схід від Петропавлівки та поблизу Сіньківки, Іванівки, Стельмахівки та Серебрянського лісництва.

Українські війська продовжили локальні наземні атаки в районі Кремінної 3 грудня і нещодавно здійснили підтверджений поступ. Відеозапис, опублікований 29 листопада та розміщений 2 грудня, показує, що українські сили нещодавно просунулися на захід від Діброви.

Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські атаки поблизу Сіньківки, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісництва.

Операція №2 - Донецька область

ISW з'ясував, що українські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута 3 грудня, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські сили продовжували штурмові дії на південь від Бахмута.

Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що українські війська безуспішно атакували поблизу Кліщіївки.

Російські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута, але 3 грудня не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

Російські війська провели наступальні операції під Авдіївкою 3 грудня і нещодавно досягли підтверджених успіхів. Відеозапис, опублікований 28 листопада і розміщений з геолокації 2 грудня, показує, що російські війська просунулися на захід від залізниці на північ від Степового.

Додаткові відеозаписи з геолокацією, опубліковані 2 грудня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Первомайського.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки та Новокалинового; на південь від Тоненького та поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

Глава військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив 3 грудня, що російські війська відкрили два додаткові напрямки атаки на промислову зону на південний схід від Авдіївки та з боку Спартака під час третьої хвилі атак на Авдіївку, щоб відволікти українські сили.

Барабаш також заявив, що російські війська чекають на покращення погодних умов, щоб знову використовувати важку техніку в наступах.

Російські війська проводили наступальні операції на захід та південний захід від Донецька, але 3 грудня не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки та на південний схід від Вугледару.

Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що заяви про російські досягнення у Мар'їнці не відповідають дійсності.

"Південна вісь"

За словами ISW, 3 грудня російські війська продовжили обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російську атаку поблизу Старомайорського.

За повідомленнями інституту, українські війська продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області 3 грудня, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції у Мелітопольському напрямку.

Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, стверджували, що російські війська відбили невеликі атаки української піхоти поблизу Роботиного та Новопрокопівки; і на північний захід від Вербового.

ISW пише, що українські війська продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області 3 грудня, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські сили зберігають позиції на лівому березі та ведуть контрбатарейний вогонь у цьому районі.

Російські війська 3 грудня продовжували контратакувати у західній частині Запорізької області, але жодних підтверджених успіхів не досягли.

За словами Генштабу, українські війська відобразили російські контратаки на південь від Роботиного, на північний захід від Вербового та поблизу Новопокровки.