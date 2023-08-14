ЗСУ підбили три новітні танки росіян Т-90М у Донецькій області (відео)

"Три російські танки Т-90М "Прорив", транспортно-тягач МТ-ЛБ та БМП підбиті та кинуті в районі села Андріївка Донецької області", - сказано в повідомленні відомства.

A breakthrough has failed.

Три російські T-90M "Breakthrough" танки, транспортер-tractor MT-LB і IFV є клацали від і abandoned near the village Andriivka, Donetsk region. pic.twitter.com/V1QhCxeGo7 — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 14, 2023

Т-90М

Т-90М - це найновіший серійний російський танк. Його розробка почалася ще в 2004 році, а конструювання - в 2010. Перші Т-90М були передані Збройним силам РФ тільки в 2020 році.

Екіпаж танка складається з трьох осіб, маса - 48 тонн, калібр гармати - 125 мм, а максимальна швидкість - 70 кілометрів на годину.

Нагадаємо, ще у грудні 2022 року стало відомо, що українські військові під час наступальних операцій захопили найновіший російський танк Т-90М "Прорив".