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ЗСУ підбили три новітні танки росіян Т-90М у Донецькій області (відео)

Ілюстративне фото: ЗСУ підбили три новітні танки росіян Т-90М у Донецькій області (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли зупинити спробу атаки російських окупантів в Донецькій о області. Вони підбили три ворожі танки Т-90М "Прорив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Twitter.

"Три російські танки Т-90М "Прорив", транспортно-тягач МТ-ЛБ та БМП підбиті та кинуті в районі села Андріївка Донецької області", - сказано в повідомленні відомства.

Т-90М

Т-90М - це найновіший серійний російський танк. Його розробка почалася ще в 2004 році, а конструювання - в 2010. Перші Т-90М були передані Збройним силам РФ тільки в 2020 році.

Екіпаж танка складається з трьох осіб, маса - 48 тонн, калібр гармати - 125 мм, а максимальна швидкість - 70 кілометрів на годину.

Нагадаємо, ще у грудні 2022 року стало відомо, що українські військові під час наступальних операцій захопили найновіший російський танк Т-90М "Прорив".

 

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