ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом: карти боїв від ISW

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська продовжували обмежені наступальні операції на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна 26 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 травня, показують, що російські війська, ймовірно, незначно просувалися на північ від Новоселівського (16 км на північний захід від Сватового).

У Генштабі України повідомили, що 26 травня російські війська провели безуспішні наступальні дії поблизу Масютівки Харківської області (13 км на північний схід від Куп’янська) та Білогорівки Луганської області (12 км на південь від Кремінної).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська намагаються захопити позиції на куп’янському напрямку для подальших наступальних дій. Маляр також заявила, що російські війська провели 24-годинну тактичну паузу в районі Кремінної.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська вели наступальні операції вздовж східного берега річки Жеребець в районі Кремінної та на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Голова Сєвєродонецької військової адміністрації України Олександр Стрюк заявив, що російські війська все ще зберігають велику військову присутність у районі Сєвєродонецька. Стрюк додав, що російські війська не відволікають свої підрозділи в Луганській області для посилення російсько-українського міжнародного кордону після рейду проукраїнської Росії в Бєлгородській області.

Бої на Донбасі

Продовження успішних обмежених українських контратак на флангах Бахмута може ускладнити російську операцію надання допомоги на місці в Бахмуті.

Російські "воєнкори" стверджують, що українські сили провели успішні контратаки поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Відомий "воєнкор" стверджував, що українські контратаки поблизу Оріхово-Василівки призвели до того, що підрозділи приватної військової компанії "Ветерани" відступили до кілометра від своїх позицій у цьому районі.

Військові блогери стверджували, що українські сили захопили височини вздовж траси Е40 (Бахмут – Слов’янськ) поблизу Оріхово-Василівки і що в цьому районі тривають бої. Один з них стверджував, що українські сили просунулися до Кліщіївки та перетнули канал Сіверський Донець, можливо, загрожуючи оточити населений пункт і змусити російські війська відступити на схід.

Однак геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 25 травня, показують, що російські війська, ймовірно, відновили обмежені позиції на захід від Кліщіївки. Раніше ISW оцінювало, що російським силам може бути важко замінити сили "Вагнера" в Бахмуті, а успішні обмежені та локалізовані українські контратаки, ймовірно, ускладнять їхню здатність це зробити.

Зменшення темпів російських наступальних операцій у районі Бахмута та повідомлення про триваючу операцію з надання допомоги на місці, ймовірно, нададуть українським силам у цьому районі ініціативу розпочати новий етап операцій навколо міста, якщо вони того захочуть.

26 травня російські війська продовжили обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Красногорівки (невідомо, на північ чи південний захід від Авдіївки – Красногорівка) та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська вели штурм на південно-західних підступах до Авдіївки та поблизу Новокалинового (12 км на північний захід від Авдіївки). У Прикордонній службі України повідомили, що російські війська застосували хімічну зброю в районі Авдіївки, але не уточнили, яку саме.

25 травня російські війська зруйнували дамбу на захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 травня, показують, що російський удар зруйнував дамбу Карлівського водосховища поблизу Карлівки (19 км на захід від Авдіївки), спричинивши повінь нижче за течією. У Генштабі України повідомили, що російські війська завдали удару по дамбі ракетою С-300.

Голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що руйнування дамби загрожує затопленням районів біля Галицинівки (22 км на захід від Авдіївки) та Желаного (24 км на північний захід від Авдіївки).

Російські джерела стверджували, що українські сили використовували дорогу через водосховище для підтримки матеріально-технічного забезпечення в напрямку Пісків (9 км на південний захід від Авдіївки), і що подальша повінь може вплинути на Курахове (38 км на південний захід від Авдіївки) і Красногорівку (22 км на південний захід від Авдіївки), що ще більше порушить українське матеріально-технічне забезпечення в площі. Відомий російський "воєнкор" стверджував, що повінь не завдасть критичної шкоди українській логістиці.

26 травня російські війська не проводили підтверджених наземних атак на заході Донецької області.

"Південна вісь"

Російські війська продовжували наносити авіаудари по українських позиціях на півдні України. Українське Південне оперативне командування повідомило, що російські війська випустили три КАБ-500 (варіант ФАБ-500) по Бериславському району Херсонської області. Російський "воєнкор" заявив, що російські війська обстріляли Пологівський район Запорізької області бомбами ФАБ-250/500.

Російські джерела стверджували, що українські війська завдали ударів по окупованим Росією Бердянську та Мелітополю в Запорізькій області 25 і 26 травня. Геолокаційне зображення, опубліковане 25 травня, показує наслідки неуточненого удару по Бердянську.

Українські чиновники повідомили про шість вибухів на складах бойової техніки та палива в Бердянську. Російські джерела також стверджували, що в Бердянську сталося кілька вибухів, а інші стверджували, що українські сили завдали удару. Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що українські війська завдали удару по Мелітополю 26 травня, але не надав візуального підтвердження цього твердження.

Ситуація на фронті 26 травня

Згідно до зведення Генштабу ЗСУ, 26 травня на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 18 бойових зіткнень.

На ранок цього дня загальні втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення становили 205 720 військових. За останню добу ЗСУ знищили 460 окупантів, 25 артсистем та літак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.