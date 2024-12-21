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ЗСУ озброять дистанційними бойовими модулями Wolly: що це за зброя

Україна, Субота 21 грудня 2024 15:17
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ЗСУ озброять дистанційними бойовими модулями Wolly: що це за зброя Фото: український бойовий модуль Wolly взяли на озброєння ЗСУ (mod.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

На озброєння ЗСУ взяли дистанційний бойовий модуль Wolly. Це зброя українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly.

Модуль оснащується кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм із боєкомплектом з системою автоматичної подачі набоїв, тепловізором, системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.

"Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За його словами, було враховано низку пропозицій щодо керування та автоматизації при застосуванні зброї.

Міноборони додає, що український модуль зручно транспортувати, оскільки він легкий. До місця встановлення його може доставити один військовослужбовець. Заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи Wolly.

ЗСУ озброять дистанційними бойовими модулями Wolly: що це за зброя

Фото: український бойовий модуль Wolly (mod.gov.ua)

Зброя українського виробництва

Україна під час повномасштабної війни збільшила виробництво зброї. Українські компанії як приватні, так і державні виробляють дрони різних типів, засоби РЕБ, боєприпаси, броньовану техніку та інше озброєння.

В Україні розробили унікальні морські дрони, які знищують російський флот, а також далекобійні безпілотники. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, українські дрони можуть долетіти до цілі на відстані до 1800 км.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна займається розробкою власної балістики. Детальніше про таємну зброю України - у нашому матеріалі.

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