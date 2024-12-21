ВСУ вооружат дистанционными боевыми модулями Wolly: что это за оружие
На вооружение ВСУ приняли дистанционный боевой модуль Wolly. Это оружие украинского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно управляемый боевой модуль Wolly.
Модуль оснащается пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм с боекомплектом с системой автоматической подачи патронов, тепловизором, системой автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения целей.
"Отечественные оружейники воплотили в боевом модуле технологические решения, основанные на запросах из войск и реальном боевом опыте украинских защитников", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
По его словам, был учтен ряд предложений по управлению и автоматизации при применении оружия.
Минобороны добавляет, что украинский модуль удобно транспортировать, поскольку он легкий. К месту установки его может доставить один военнослужащий. Заряда аккумуляторов хватает на несколько дней работы Wolly.
Фото: украинский боевой модуль Wolly (mod.gov.ua)
Оружие украинского производства
Украина во время полномасштабной войны увеличила производство оружия. Украинские компании как частные, так и государственные производят дроны различных типов, средства РЭБ, боеприпасы, бронированную технику и другое вооружение.
В Украине разработали уникальные морские дроны, которые уничтожают российский флот, а также дальнобойные беспилотники. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, украинские дроны могут долететь до цели на расстоянии до 1800 км.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина занимается разработкой собственной баллистики. Подробнее о тайном оружии Украины - в нашем материале.
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