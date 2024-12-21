ВСУ вооружат дистанционными боевыми модулями Wolly: что это за оружие

На вооружение ВСУ приняли дистанционный боевой модуль Wolly. Это оружие украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно управляемый боевой модуль Wolly. Модуль оснащается пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм с боекомплектом с системой автоматической подачи патронов, тепловизором, системой автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения целей. "Отечественные оружейники воплотили в боевом модуле технологические решения, основанные на запросах из войск и реальном боевом опыте украинских защитников", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков. По его словам, был учтен ряд предложений по управлению и автоматизации при применении оружия. Минобороны добавляет, что украинский модуль удобно транспортировать, поскольку он легкий. К месту установки его может доставить один военнослужащий. Заряда аккумуляторов хватает на несколько дней работы Wolly. Фото: украинский боевой модуль Wolly (mod.gov.ua)