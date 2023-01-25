ЗСУ отримають танки Leopard: перші реакції України та світу

Німеччина сьогодні офіційно оголосила про намір надати Україні сучасні танки Leopard 2. Таке рішення Берліну позитивно оцінили в Україні та світі.

РБК-Україна зібрало реакції українських та міжнародних лідерів у матеріалі нижче.

Україна

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що це перший вагомий крок щодо танкової коаліції партнерів.

"Перший танковий крок зроблено. Далі - "танкова коаліція". Леопардів потрібно багато", - написав він у Telegram.

Британія

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак одним з перших відреагував на рішення Німеччини. Він заявив, що німецькі Leopard та британські Challenger допоможуть українським військам.

"Правильне рішення членів НАТО та друзів направити основні бойові танки в Україну. Разом з Challenger 2 вони посилять вогневу оборонну міць України. Разом ми прискорюємо наші зусилля, щоб забезпечити перемогу України у цій війні та забезпечити міцний мир", - зазначив Сунак у Twitter.

Польща

Польський прем'єр Матуеш Моравецький подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за політичне рішення щодо танків.

"Рішення про відправку "Леопардів" до України є великим кроком до того, щоб зупинити Росію. Разом ми сильніші", - наголосив прем'єр Польщі.

Литва

Тим часом міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс привітав рішення Німеччини лаконічним постом в Twitter.

Франція

Єлисейський палац також привітав відправку Україні танків і дозвіл на реекспорт для інших країн.

"Франція вітає рішення Німеччини, яке розширює та посилює підтримку, яку ми надали з поставкою AMX10 RC", - зазначили у Макрона.