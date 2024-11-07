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ЗСУ отримають на озброєння український бронеавтомобіль UAT-TISA: що це за машина

Україна, Четвер 07 листопада 2024 11:25
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ЗСУ отримають на озброєння український бронеавтомобіль UAT-TISA: що це за машина Фото: український автомобіль UAT-TISA прийняли на озброєння ЗСУ (mod.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові отримають на озброєння бронеавтомобіль UAT-TISA. Це розробка українських виробників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони вітчизняний бронеавтомобіль. UAT-TISA може використовуватись для виконання широкого спектра завдань. Залежно від цілей машину обладнують додатковими пристроями та обладнанням.

UAT-TISA має шасі позашляховика одного з відомих автовиробників. На шасі встановили спеціально розроблену бронекапсулу, яка забезпечує захист екіпажу від вогню зі стрілецької зброї.

Конструкція бронекапсули дозволяє встановити кулемет на турелі. Протимінний захист машини витримує підрив вибухових пристроїв під колесом та днищем автомобіля.

Українська машина має динамічні характеристики, прохідність і плавність ходу. На повному баку пального можна подолати понад тисячу кілометрів на одній заправці.

Зброя українського виробництва

Україна під час повномасштабної війни збільшила виробництво зброї. Українські компанії як приватні, так і державні виробляють дрони різних типів, засоби РЕБ, боєприпаси, броньовану техніку та інше озброєнняю.

Також Україна розвиває ракетну програму. У серпні президент Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування дрона-ракети "Паляниця".

Він також заявляв, що Україна займається розробкою власної балістики. Детальніше про таємну зброю України - у нашому матеріалі.

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