ЗСУ отримають одразу кілька нових аптечок: фото та характеристики

​За результатами випробувань понад 30 українських та іноземних зразків фахівці Центрального управління розвитку та матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) відібрали чотири найкращі моделі, які мають замінити морально застарілі зразки.

Усі обрані зразки пройшли тестування та опитування за критеріями ергономіки, швидкості скидання, амбідекстрії (доступу лівою та правою рукою) та організації внутрішнього простору.

Модель № 61

Тип "Рол"/"Тунель". Наскрізна трубчаста база-чохол із двостороннім доступом. Внутрішній вкладиш миттєво витягується за петлі будь-якою рукою. Всередині – наскрізна кишеня-рукав та еластичні чарунки.

Модель № 35

Фіксується на базі за допомогою велкро (липучка) та компресійної стропи з фастексом. Розгортається в одну лінію на три робочі секції із сітчастими кишенями та вертикальними еластичними чарунками. Обладнана посиленою ручкою Rip-Away.

Модель № 27

Класична відривна конструкція із підсиленою пластиком базовою платформою MOLLE. Має верхній фіксуючий клапан (105 мм) та спіральний страхувальний шнур, що запобігає втраті підсумка у бою. Внутрішні кишені 110 мм із чарунками 25 мм.

Модель № 24

Модифікація відривного типу з верхньою пряжкою-фастексом та глибокими внутрішніми кишенями (200 мм). Обладнана розширеними еластичними стрічками (35 мм) для надійної фіксації більш габаритного медичного майна.

Коли нові медичні підсумки з’являться в ЗСУ

Наразі сформовано тимчасові вимоги (техніко-якісні характеристики) до чотирьох обраних типів. Це дозволить ринку ознайомитися з потребою, а військовим частинам, бригадам та волонтерським організаціям – розпочати децентралізовані закупівлі дослідно-промислових партій.

На другому етапі розпочнеться дослідна експлуатація терміном до 1 року. Захисники на передовій випробують нові підсумки у реальних бойових умовах. Це дасть змогу отримати зворотний зв'язок та внести необхідні корективи.

Після збору відгуків та фіналізації характеристик буде розроблено офіційну Технічну специфікацію для запусків великих централізованих торгів через систему ProZorro.