ЗСУ отримають 11 комплексів безпілотників PUMA-LE
Збройним силам України закуплять 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE на гроші, які збирали завдяки ініціативі UNITED24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Зазначається, що безпілотники долають відстань до 60 км. Дрони перебувають у польоті близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів. Це робить їх непомітними для окупантів.
"Купуємо для ЗСУ 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE. Їх вартість понад 540 млн гривень. Дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди", - заявив Федоров.
PUMA-LE на озброєнні у 18 країнах світу: США, Великобританія, Німеччина, Франція тощо.
Нагадаємо, раніше РБК-України повідомляло про те, поставлена Україні німецька система протиповітряної оборони IRIS-T вже врятувала багато життів у Київській області.
Окрім того, у Повітряних силах сказали, що потрібно для збиття ворожих дронів вночі.