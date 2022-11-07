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ЗСУ отримали вже 30 автомобілів за сприяння Favbet Foundation

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Понеділок 07 листопада 2022 15:24
ЗСУ отримали вже 30 автомобілів за сприяння Favbet Foundation Фото: ЗСУ отримали вже 30 автомобілів за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для потреб Збройних сил України черговий мікроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Це вже 30-те авто, яке ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автомобіль уже надійшов у розпорядження підрозділу ЗСУ і виконує бойові та логістичні завдання в різних регіонах країни.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

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