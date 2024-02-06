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ЗСУ отримали вже 270 авто за сприяння Favbet Foundation

Вівторок 06 лютого 2024 12:07
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ЗСУ отримали вже 270 авто за сприяння Favbet Foundation Фото: ЗСУ отримали вже 270 авто за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

З початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили України та інші Сили оборони країни отримали вже 270 автомобілів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Днями Favbet Foundation передав бійцям, які захищають країну в складі 3-ї штурмової бригади, позашляховик Nissan Navara та мікроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Автомобілі служать для швидкого пересування лінією фронту та залучені до виконання бойових завдань.

ЗСУ отримали вже 270 авто за сприяння Favbet Foundation

"Допомога Збройним силам - безумовний пріоритет для українського бізнесу. Кожне додаткове авто для фронту - це перш за все врятовані життя наших захисників. Ми продовжуємо системно допомагати ЗСУ та іншим Силам оборони України і будемо робити це до перемоги", - зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, також за сприяння фонду Favbet Foundation до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation станом на січень 2024 року склала вже понад 210 млн грн.

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