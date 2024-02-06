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ВСУ получили уже 270 авто при содействии Favbet Foundation

Вторник 06 февраля 2024 12:07
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ВСУ получили уже 270 авто при содействии Favbet Foundation Фото: ВСУ получили уже 270 автомобилей при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины и другие Силы обороны страны уже получили 270 автомобилей при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

На днях Favbet Foundation передал бойцам, защищающим страну в составе 3-й штурмовой бригады, внедорожник Nissan Navara и микроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Автомобили служат для быстрого передвижения по линии фронта и привлечены к выполнению боевых задач.

ВСУ получили уже 270 авто при содействии Favbet Foundation

"Помощь Вооруженным силам - безусловный приоритет для украинского бизнеса. Каждый дополнительный автомобиль для фронта - это прежде всего спасенные жизни наших защитников. Мы продолжаем системно помогать ВСУ и другим Силам обороны Украины и будем делать это до победы", - отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, также при содействии фонда Favbet Foundation в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлены сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation на январь 2024 года составила уже более 210 млн грн.

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