ЗСУ отримали вже 220 авто за сприяння Favbet Foundation

Збройні сили України отримали за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation уже 220 автомобілів для виконання бойових і логістичних завдань на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду .

Так, днями Favbet Foundation передав Збройним силам України відразу два повнопривідні дизельні пікапи Nissan Navara.

Автомобілі відремонтовані та облаштовані додатковими пристроями нічного бачення. Один із позашляховиків направлено в підрозділ, який виконує бойові завдання в Кліщіївці поблизу Бахмута.

Інший Nissan Navara вже працює на Чернігівському напрямку та допомагає підрозділам ППО боронити українське небо.

"Автомобілі - розхідний матеріал на фронті. Тому важливо регулярно забезпечувати підрозділи якісним транспортом для оперативної зміни позицій, підвозу спорядження, боєприпасів і евакуації поранених побратимів у випадку необхідності", - наголосив президент фонду Андрій Матюха.

Нагадаємо, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.