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ВСУ получили уже 220 авто при содействии Favbet Foundation

Понедельник 18 сентября 2023 11:19
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ВСУ получили уже 220 авто при содействии Favbet Foundation Фото: ВСУ получили уже 220 автомобилей при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже 220 автомобилей для выполнения боевых и логистических задач на фронте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда .

Так, на днях Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины сразу два полноприводных дизельных пикапа Nissan Navara.

Автомобили отремонтированы и оборудованы дополнительными приборами ночного видения. Один из внедорожников отправлен в подразделение, выполняющее боевые задачи в Клищиевке около Бахмута.

ВСУ получили уже 220 авто при содействии Favbet Foundation

Второй Nissan Navara уже работает на Черниговском направлении и помогает подразделениям ПВО защищать украинское небо.

"Автомобили - расходный материал на фронте. Поэтому важно регулярно обеспечивать подразделения качественным транспортом для оперативной смены позиций, подвоза снаряжения, боеприпасов и эвакуации раненых побратымив в случае необходимости", - отметил президент фонда Андрей Матюха.

Напомним, ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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