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ЗСУ отримали вже 130 авто за сприяння Favbet Foundation

Фото: ЗСУ отримали вже 130 авто за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні сили України та інші Сили оборони отримали вже 130 авто для виконання бойових завдань на передовій, повідомили представники фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

130-те за рахунком авто отримали бійці-мінометники, які працюють на сході країни.

В їх розпорядження надійшов мікроавтобус Volkswagen Transporter.

"Сьогодні кожне авто для ЗСУ - це більше врятованих життів наших захисників і ліквідованих окупантів. Процес пошуку, купівлі і підготовки машин для ЗСУ не зупиняється ні на хвилину. Сьогодні ми подолали відмітку в 130 авто і працюємо далі - до перемоги", - зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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Збройні сили України