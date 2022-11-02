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ЗСУ отримали ще один Volkswagen Transporter за сприяння Favbet Foundation

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Середа 02 листопада 2022 15:12
ЗСУ отримали ще один Volkswagen Transporter за сприяння Favbet Foundation Фото: ЗСУ отримали ще один Volkswagen Transporter за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні сили України отримали ще один автомобіль Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже виконує бойові завдання на Східному напрямку.

Представники групи компаній Favbet самостійно доставили авто в Донецьку область і передали в розпорядження підрозділу ЗСУ.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

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Збройні сили України
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