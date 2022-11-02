Фото: ЗСУ отримали ще один Volkswagen Transporter за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні сили України отримали ще один автомобіль Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.