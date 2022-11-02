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ВСУ получили еще один Volkswagen Transporter при содействии Favbet Foundation

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Среда 02 ноября 2022 15:12
ВСУ получили еще один Volkswagen Transporter при содействии Favbet Foundation Фото: ВСУ получили еще один Volkswagen Transporter при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation Вооруженные Силы Украины получили еще один автомобиль Volkswagen Transporter T5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль уже выполняет боевые задания на Восточном направлении.

Представители группы компаний Favbet самостоятельно доставили автомобиль в Донецкую область и передали в распоряжение подразделения ВСУ.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.

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Вооруженные силы Украины
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