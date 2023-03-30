ЗСУ отримали ще два мікроавтобуси та позашляховик за сприяння Favbet Foundation

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представників фонду.

Mitsubishi L-200 працює в підрозділі аеророзвідки для посилення обороноздатності.

Також за сприяння Favbet Foundation до ЗСУ передано два мікроавтобуси Volkswagen Transporter. Обидві автівки відправлено в район ведення бойових дій на сході України, на ділянку Часів Яр - Костянтинівка.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 90 авто, більш ніж 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.