UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ отримали ще 5 квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation

Фото: ЗСУ отримали ще 5 квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Підрозділи Збройних Сил України за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали 5 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Квадрокоптери отримали три різні підрозділи ЗСУ, які виконують бойові завдання на лінії фронту.

Вони допоможуть захисникам України ефективніше вести повітряну розвідку, виявляти позиції супротивника та коригувати роботу артилерії.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України