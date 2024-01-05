ЗСУ отримали на передову 260 авто за сприяння Favbet Foundation

В основному мова йде про пікапи та позашляховики високої прохідності, які допомагають захисникам виконувати не лише логістичні, а й бойові завдання поблизу лінії фронту.

"Кожен додатковий автомобіль на передовій – це в першу чергу врятовані життя наших захисників. Це підвищені шанси на вчасну евакуацію й надання кваліфікованої медичної допомоги пораненим. У 2024 році ми продовжимо системно допомагати ЗСУ в тому числі автомобілями", - заявив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Днями фонд Favbet Foundation передав бійцям ЗСУ одразу три позашляховики. Це автомобілі Mitsubishi L200, Nissan Pathfinder та Isuzu Pick Up. Їх передали в розпорядження підрозділів, що залучені до організації оборони в Донецькій області.

Нагадаємо, до числа 260 авто входять також 53 нових позашляховики Peugeot Landtrek, які Favbet передав ударним ротам "Армії дронів".

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали також понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 190 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.