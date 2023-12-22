ЗСУ отримали гуманітарну допомогу від родини Ільницьких на 14 млн гривень

Ільницький розповів, що з перших днів широкомасштабної військової агресії всі члени родини долучаються до волонтерської діяльності та разом намагаються максимально задовольнити запити, які надходять від захисників.

"Наша волонтерська підтримка розпочалась з допомоги працівникам, друзям, товаришам, які вже в лютому, тобто в перші дні війни, були мобілізовані або ж зголосились добровольцями. Ми шукали та закупляли для них все необхідне для того, щоб забезпечити їхню безпеку. Опісля до нас почали звертатись по допомогу військові частини, в яких вони служать, а також ті, що розташовані на теренах нашої області. Миттєво ми реагуємо також на всі звернення, які надходять до нас від захисників, що перебувають на Сході", - розповів він.

Він також зазначив, що забезпечує фінансовий ресурс для гуманітарної підтримки, натомість ключову роль в організації співпраці з волонтерськими організаціями, а також військовими відіграє його син Ростислав Ільницький.

"На нього покладена вагома частина організаційної роботи та логістики з доставляння гуманітарної допомоги. Він активно співпрацює з волонтерськими ініціативами, долучається до їхніх проєктів. Наприклад, наша родина стала учасником відомого проєкту "Пташки перемоги", в рамках якого для військових підприємцями Львівщини були закуплені тисячі дронів. Ростислав на прохання військових неодноразово, як волонтер, здійснював добір та покупку за кордоном дронів, позашляховиків, тепловізорів та іншого необхідного обладнання. Восени він домовився та організував транспортування шість автомобілів в Україну, і вони вже виконують важливі завдання на фронті, про що повідомили нам наші військові", - пояснив Ільницький.

Родина Ільницьких долучилась також до вшанування пам’яті загиблих захисників у Кам’янко-Бузькому районі, надавши конструкції для облаштування пам’ятних стел на Алеї Героїв.

Волонтерська допомога Ростислава Ільницького була відзначена подякою командування та бійців Добровольчого батальйону ТОР. Родина Ільницьких за волонтерську підтримку отримала подяки від 24 окремої механізованої бригади, 21 окремої механізованої бригади, 77 окремої аеромобільної бригади, а також від ГО "Добро. Дій" за допомогу ЗСУ в рамках проєкту "Пташки перемоги".

Ільницький такоож наголосив на тому, що він і його сім’я продовжуватимуть максимально активно допомагати ЗСУ стільки часу, скільки це буде потрібно, адже життя наших воїнів, їхня безпека та бойовий дух - це важливі передумови нашої перемоги, на яку ми всі так чекаємо.