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ЗСУ отримали 60 авто за сприяння Favbet Foundation

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П'ятниця 30 грудня 2022 14:28
ЗСУ отримали 60 авто за сприяння Favbet Foundation Фото: ЗСУ отримали 60 авто за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Благодійний фонд Favbet Foundation разом із компаніями-партнерами від початку повномасштабного вторгнення росії передали для потреб Збройних сил України та інших сил оборони вже 60 автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Зокрема, Favbet Foundation передав для одного з підрозділів Національної гвардії України черговий позашляховик Mitsubishi L200. Цей автомобіль уже вирушив в Донецьку область і допоможе українським бійцям виконувати бойові завдання на передовій.

Крім того, захисники України отримали від Favbet Foundation 3 мікроавтобуси.

Два Volkswagen Transporter отримали підрозділи ЗСУ, які тримають оборону в районі Бахмута.

Разом з авто захисники України отримали необхідні для облаштування передових позицій технічні засоби. Одне з цих авто в район Бахмута самостійно доправили співробітники компаній-партнерів фонду.

ЗСУ отримали 60 авто за сприяння Favbet Foundation

Один із підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони отримав від Favbet Foundation мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Авто допоможе українським розвідникам у виконанні спеціальних завдань, направлених на посилення оборони країни.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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