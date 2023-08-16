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ЗСУ отримали 200 автомобілів для фронту за сприяння Favbet Foundation

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Середа 16 серпня 2023 11:16
ЗСУ отримали 200 автомобілів для фронту за сприяння Favbet Foundation Фото: ЗСУ отримали 200 автомобілів для фронту за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України отримали 200 автомобілів для фронту за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду .

200-м за рахунком авто став позашляховик Nissan Navara. Його отримав підрозділ ЗСУ, який виконує бойові завдання на Донеччині.

"З перших днів повномасштабного вторгнення забезпечення автомобілями наших захисників стало ключовим напрямом мілітарної допомоги фонду. На сьогодні ми передали різним підрозділам Сил оборони 200 автомобілів. Це позашляховики, пікапи, мікроавтобуси, вантажівки і карети "швидкої" допомоги", - зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

До числа 200 автівок входять також 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek, які компанія Favbet придбала для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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