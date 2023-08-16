ua en ru
Ср, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ получили 200 автомобилей для фронта при содействии Favbet Foundation

Новина українською →
Среда 16 августа 2023 11:16
ВСУ получили 200 автомобилей для фронта при содействии Favbet Foundation Фото: ВСУ получили 200 автомобилей для фронта при содействии Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Александр Мороз

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины получили 200 автомобилей для фронта при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

200-м по счету автомобилем стал внедорожник Nissan Navara. Его получило подразделение ВСУ, выполняющее боевые задачи в Донецкой области.

"С первых дней полномасштабного вторжения обеспечение автомобилями наших защитников стало ключевым направлением милитарной помощи фонда. На сегодня мы передали разным подразделениям Сил обороны 200 автомобилей. Это внедорожники, пикапы, микроавтобусы, грузовики и кареты "скорой" помощи", - отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

В число 200 автомобилей входят также 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые компания Favbet приобрела для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтери Вооруженные силы Украины
NEWS
Украинские военные освободили Урожайное Донецкой области
Украинские военные освободили Урожайное Донецкой области
DAILY
Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза