ЗСУ отримали 120 дронів за сприяння Favbet Foundation

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation підрозділи Збройних мил України отримали чергову партію квадрокоптерів DJI Mavic 3 та зарядних станцій EcoFlow Delta 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду .

5 дронів і 2 зарядні станції надійшли в розпорядження одного з підрозділів, що бере участь у наступальній операції на Запорізькому напрямку.

Таким чином, з початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали 120 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали понад 230 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.