ВСУ получили 120 дронов при содействии Favbet Foundation

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation подразделения Вооруженных мыл Украины получили очередную партию квадрокоптеров DJI Mavic 3 и зарядные станции EcoFlow Delta 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда .

5 дронов и 2 зарядные станции поступили в распоряжение одного из подразделений, принимающих участие в наступательной операции на Запорожском направлении.

Таким образом, с начала полномасштабного российского вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили 120 дронов разного типа, в том числе ударного.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили более 230 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.