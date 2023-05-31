ЗСУ отримали 120 авто за сприяння Favbet Foundation

Днями 120-те авто отримав від фонду підрозділ ЗСУ, який тримає оборону в районі населеного пункту Гуляйполе Запорізької області.

Це високопрохідний пікап Mazda B 2500, оснащений додатковими засобами для ефективного ведення бойових дій.

"Допомога Збройним милам залишається ключовим пріоритетом і напрямом роботи фонду. І так буде до нашої остаточної перемоги. Автомобілі, в тому числі позашляховики - це те, що вкрай необхідне нашим захисникам, особливо напередодні очікуваного контрнаступу", - зазначив президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже більше ніж 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.