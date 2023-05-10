ЗСУ отримали 110 автомобілів від Favbet Foundation

Остання партія з трьох авто - Skoda, Opel і Volkswagen - надійшла в розпорядження одного зі спеціальних підрозділів ЗСУ.

"Авто додають нашим захисникам мобільності, що вкрай важливо як при маневреній обороні, так і під час наступальних дій. Ми намагаємося якомога оперативніше задовольняти запити наших військових, адже розуміємо, яке значення зараз має час", - зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

За участі Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

ЗСУ отримали вже більш ніж 65 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.