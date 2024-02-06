ЗСУ облаштовують оборонні рубежі та позиції на півночі України. Наєв показав відео
На півночі України щодня українські військові облаштовують оборонні рубежі та позиції. Також відбувається мінування місцевості.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва та його коментар в ефірі телемарафону.
"Цими заходами займаються Збройні Сили України та обласні військові адміністрації. ЗСУ обладнують польову фортифікацію, а ОВА облаштовують бетонні споруди та виконують інші завдання", - розповів він.
Все це робиться для того, за словами генерала, щоб зміцнити оборонні спроможності України.
Наєв підкреслив, що на присутній особовий склад усі рубежі підготовлені.
"Також здійснюються заходи з підготовки для майбутніх сил, які надійдуть у разі зростання загрози, крім цього польова фортифікація переробляється на довготривалу за допомогою бетону", - додав він.
Що відомо про систему оборонних рубежів на півночі?
Вчора в ефірі телемарафону Сергій Наєв розповідав, що наша система оборонних рубежів та позицій багатоешелонована.
"Вона вибудована таким чином, щоб стримувати ворога, не допускати його просування, а також робити все, для того, щоб ворог наступав по вигідному для нас, і не вигідному для нього напрямку, де на нього вже чекатимуть побудовані вогневі мішки та несподіванки для того, щоб знищувати ворога масово", - пояснив генерал.
Тільки цифри
Протягом тижня укладено понад 3,5 тисяч протитанкових мін, прорито 4,5 кілометрів протитанкового рову та 5 тисяч траншей. На оборонних позиціях вже встановлено близько 25 бетонних вогневих споруд.
Чи є загроза наступу з півночі України
На прикордонні, південній частині Білорусі перебувають 1800 військослужбовців Сил спеціальних операцій - це два батальйони десантно-штурмових військ РБ Білорусь, а також тактична група артилерії і відповідно прикордонники.
Що стосується 1000 км лінії зіткнення з РФ, то там, за даними Наєва, перебуває близько 21000 особового складу - це два угруповання, які там створені - "Курськ" та "Брянськ", і в цих угрупованнях перебувають підрозділи, побудовані дзеркально бойовим порядкам українських сил. Чи є загроза наступу з півночі України - докладніше у матеріалі РБК-Україна.
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