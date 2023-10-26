ЗСУ наступають в районах Кліщіївки, Андріївки та Роботиного: карти боїв ISW

ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку, зокрема поблизу Кліщіївки та Андріївки. Також українські сили просунулися на захід від Роботиного на Мелітопольському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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